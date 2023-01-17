Гамалея (Анненкова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1861
Сын: Гамалея Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Рождение ребёнка
Около ?.11.1862
Сын: Гамалея Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гамалея Всеволод Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамалея Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоголовая Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамалея Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамалея Евгений Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич
Смерть
Неизвестно