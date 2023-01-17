Гамалея (Анненкова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея (Анненкова) Анна Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.10.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Гамалея Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
Около ?.11.1862

Сын: Гамалея Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гамалея Всеволод Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоголовая Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамалея Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Евгений Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Борис Гаврилович

Отец ребёнка: Гамалея Гавриил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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