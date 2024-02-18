Туйматов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Туйматов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.08.1944
Дочь: Терентьева Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Туйматова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Туйматов Александр Иванович
Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Туйматов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Туйматов Василий Иванович
Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна
Смерть
1964