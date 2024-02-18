Туйматов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйматов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Туйматов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.08.1944

Дочь: Терентьева Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Туйматова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Туйматов Александр Иванович

Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Туйматов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Туйматов Василий Иванович

Мать ребёнка: Туйматова Мария Николаевна

Смерть
1964

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