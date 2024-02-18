Туйматова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1995
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1942
Сын: Туйматов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1944
Дочь: Терентьева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Туйматова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Туйматов Александр Иванович
Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Туйматов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Туйматов Василий Иванович
Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович
Смерть
1995