Туйматова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйматова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Перевозчиков Николай Елизарович

Мать: Перевозчикова Пелагея

Рождение ребёнка
1942

Сын: Туйматов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1944

Дочь: Терентьева Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Туйматова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Туйматов Александр Иванович

Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Туйматов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Туйматов Василий Иванович

Отец ребёнка: Туйматов Иван Иванович

Смерть
1995

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