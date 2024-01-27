Губрак Сергей Андреевич
Место рожденияСтавропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.
Дата рождения29.12.1938
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1938
Ставропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.
Рождение ребёнка
01.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губрак Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губрак Валентина Дмитриевна
Алма-Ата
Упоминание
Неизвестно
С детства воспитывался в семье сестры мамы (родная мама рано умерла) Лидии Михайловны Колмогоровой (Захаровой). У них не было своих детей.
Смерть
2014