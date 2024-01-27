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Губрак Сергей Андреевич

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Место рождения

Ставропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.

Дата рождения

29.12.1938

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1938

Отец: Губрак Андрей Емельянович

Мать: Губрак Александра Михайловна

Ставропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.
Рождение ребёнка
01.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губрак Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губрак Валентина Дмитриевна

Алма-Ата
Упоминание
Неизвестно
С детства воспитывался в семье сестры мамы (родная мама рано умерла) Лидии Михайловны Колмогоровой (Захаровой). У них не было своих детей.
Смерть
2014
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