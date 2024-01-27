Губрак (Захарова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губрак (Захарова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Захаров Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.11.1934

Сын: Губрак Борис Андреевич

Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович

Ставропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.
Рождение ребёнка
29.12.1938

Сын: Губрак Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович

Ставропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.
Рождение ребёнка
19.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Андриенко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович

Смерть
1957
Причина смерти: Было больное сердце
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