Губрак (Захарова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Захаров Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.11.1934
Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович
Ставропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.
Рождение ребёнка
29.12.1938
Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович
Ставропольский край, Моздокский район, аул Али - Кую.
Рождение ребёнка
19.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Андриенко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Губрак Андрей Емельянович
Смерть
1957
Причина смерти: Было больное сердце