Губрак (Грищенко) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губрак (Грищенко) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1937

Дата смерти

08.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губрак Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
07.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губрак Сергей Андреевич

Алма-Ата
Смерть
08.04.2020
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