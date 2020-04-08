Губрак (Грищенко) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1937
Дата смерти08.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губрак Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губрак Сергей Андреевич
Алма-Ата
Смерть
08.04.2020