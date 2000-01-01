Ильинская Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Василий

Мать: Филиппова Анастасия

Рождение ребёнка
16.07.1920

Дочь: Михайлова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Тамара Александровна

Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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