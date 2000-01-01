Ильинская Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Василий
Мать: Филиппова Анастасия
Рождение ребёнка
16.07.1920
Дочь: Михайлова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Тамара Александровна
Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Ильинский Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно