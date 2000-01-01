Ильинский Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1920
Дочь: Михайлова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Тамара Александровна
Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна
Смерть
1939