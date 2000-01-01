Ильинский Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1920

Дочь: Михайлова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Тамара Александровна

Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: Ильинская Антонина Васильевна

Смерть
1939
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