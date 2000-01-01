(Науменко) Евгения
Место рожденияСимферополь
Дата рождения13.02.1886
Дата смерти09.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Симферополь
Крещение
16.02.1886
Бракосочетание
02.01.1911
Муж: Федоренко Николай
Супруг(-а): Николай Николаевич Федоренко
Смерть
09.09.1966
Москва, город Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия