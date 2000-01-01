(Науменко) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Науменко) Евгения

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Место рождения

Симферополь

Дата рождения

13.02.1886

Дата смерти

09.09.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь
Крещение
16.02.1886
Бракосочетание
02.01.1911

Муж: Федоренко Николай

Супруг(-а): Николай Николаевич Федоренко
Смерть
09.09.1966
Москва, город Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия
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