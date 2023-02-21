Федоренко Николай
Место рожденияЕкатиронаславская губерния
Дата рождения13.06.1874
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874
Отец: Федоренко Николай Ларионович
Мать: София Ивановна
Екатиронаславская губерния
Получение воинского звания/чина
12.08.1895
Подпоручик
Военная служба
12.08.1895
10-я Артиллерийская бригада
Получение воинского звания/чина
27.07.1899
Поручик
Военная служба
10.11.1900
1-я запасная Артиллерийская бригада
Получение воинского звания/чина
25.08.1902
Штабс-Капитан
Военная служба
02.10.1903
5-й Мортирный Летучий парк
Военная служба
17.06.1904
1-я Гренадерская Генерал-Фельдмаршала Графа Брюса Артиллерийская бригада
Получение воинского звания/чина
29.05.1908
Капитан со старшинством
Военная служба
28.07.1910
3-й Финляндский Стрелковый Артиллерийский дивизион
Бракосочетание
02.01.1911
Жена: Евгения
Супруг(-а): Николай Николаевич Федоренко
Награда
1911
В 1911 году получил орден Св.Анны 3-й степени
Военная служба
1914
Ранен/Контужен. Место сражения: м.Урбантатшен 28.09.1914
Награда
Неизвестно
Имеет металлический вензель имени в бозе почившего Государя Императора Александра III-го и вензелевый нагрудный знак имени Е. И. В. Великого Князя Михаила Николаевича
Смерть
Около 1915