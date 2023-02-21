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Федоренко Николай

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Место рождения

Екатиронаславская губерния

Дата рождения

13.06.1874

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874

Отец: Федоренко Николай Ларионович

Мать: София Ивановна

Екатиронаславская губерния
Получение воинского звания/чина
12.08.1895
Подпоручик
Военная служба
12.08.1895
10-я Артиллерийская бригада
Получение воинского звания/чина
27.07.1899
Поручик
Военная служба
10.11.1900
1-я запасная Артиллерийская бригада
Получение воинского звания/чина
25.08.1902
Штабс-Капитан
Военная служба
02.10.1903
5-й Мортирный Летучий парк
Военная служба
17.06.1904
1-я Гренадерская Генерал-Фельдмаршала Графа Брюса Артиллерийская бригада
Получение воинского звания/чина
29.05.1908
Капитан со старшинством
Военная служба
28.07.1910
3-й Финляндский Стрелковый Артиллерийский дивизион
Бракосочетание
02.01.1911

Жена: Евгения

Супруг(-а): Николай Николаевич Федоренко
Награда
1911
В 1911 году получил орден Св.Анны 3-й степени
Военная служба
1914
Ранен/Контужен. Место сражения: м.Урбантатшен 28.09.1914
Награда
Неизвестно
Имеет металлический вензель имени в бозе почившего Государя Императора Александра III-го и вензелевый нагрудный знак имени Е. И. В. Великого Князя Михаила Николаевича
Смерть
Около 1915
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