Власова (Черкасова) Надежда Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Черкасова) Надежда Ефимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Черкасов Ефимий Иванов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: Анастасия Георгиева

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Власов Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Пелагея Георгиева

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Власов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Татьяна Георгиева

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1906

Дочь: Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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