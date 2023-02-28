Власова (Черкасова) Надежда Ефимова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Черкасов Ефимий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1896
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: Анастасия Георгиева
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Власов Пётр Георгиев
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Рождение ребёнка
02.04.1900
Дочь: Пелагея Георгиева
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Рождение ребёнка
24.06.1903
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Татьяна Георгиева
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Рождение ребёнка
17.10.1906
Дочь: Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Власов Георгий Парфенов
Смерть
Неизвестно