Христа Маринова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бужилова София Зиновьевв
Отец ребёнка: Бужилов Зиновий Георгиевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бужилов Георгий Зиновьевич
Отец ребёнка: Бужилов Зиновий Георгиевич
Смерть
Неизвестно