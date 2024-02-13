Христа Маринова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христа Маринова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бужилов Зиновий Георгиевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бужилова София Зиновьевв

Отец ребёнка: Бужилов Зиновий Георгиевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бужилов Георгий Зиновьевич

Отец ребёнка: Бужилов Зиновий Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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