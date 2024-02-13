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Бужилов Зиновий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бужилов Георгий Дмитриевич

Мать: Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христа Маринова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бужилова София Зиновьевв

Мать ребёнка: Христа Маринова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бужилов Георгий Зиновьевич

Мать ребёнка: Христа Маринова

Смерть
Неизвестно

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