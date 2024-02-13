Бужилов Зиновий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бужилов Георгий Дмитриевич
Мать: Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христа Маринова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бужилова София Зиновьевв
Мать ребёнка: Христа Маринова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бужилов Георгий Зиновьевич
Мать ребёнка: Христа Маринова
Смерть
Неизвестно