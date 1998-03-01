Тураев Иван Павлович
Место рожденияБольшая Мочегай, Россия
Дата рождения06.06.1924
Дата смерти12.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924
Отец: Тураев Павел
Мать: Тураева ?
Большая Мочегай, Россия
Рождение ребёнка
05.10.1948
Дочь: Студенникова Раиса
Мать ребёнка: Тураева Татьяна
Рождение ребёнка
04.12.1949
Рождение ребёнка
03.01.1952
Рождение ребёнка
13.04.1954
Сын: Тураев Владимир
Мать ребёнка: Тураева Татьяна
Рождение ребёнка
09.06.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тураева Татьяна
Смерть
12.06.1991