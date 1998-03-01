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Тураев Иван Павлович

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Место рождения

Большая Мочегай, Россия

Дата рождения

06.06.1924

Дата смерти

12.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924

Отец: Тураев Павел

Мать: Тураева ?

Большая Мочегай, Россия
Рождение ребёнка
05.10.1948

Дочь: Студенникова Раиса

Мать ребёнка: Тураева Татьяна

Рождение ребёнка
04.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тураева Татьяна

Рождение ребёнка
03.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тураева Татьяна

Рождение ребёнка
13.04.1954

Сын: Тураев Владимир

Мать ребёнка: Тураева Татьяна

Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тураева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тураева Татьяна

Смерть
12.06.1991
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