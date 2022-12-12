Тураева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тураева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тураев Николай

Отец ребёнка: Тураев Павел

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1924

Сын: Тураев Иван Павлович

Отец ребёнка: Тураев Павел

Большая Мочегай, Россия
Смерть
Неизвестно
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