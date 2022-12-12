Тураева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тураев Николай
Отец ребёнка: Тураев Павел
Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1924
Сын: Тураев Иван Павлович
Отец ребёнка: Тураев Павел
Большая Мочегай, Россия
Смерть
Неизвестно