Студенникова (Тураева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студенникова (Тураева) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1948

Дата смерти

07.09.2014

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

RK
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948

Отец: Тураев Иван Павлович

Мать: Тураева Татьяна

Рождение ребёнка
10.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Студенников Виталий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.09.2014
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