Студенникова (Тураева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1948
Дата смерти07.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948
Отец: Тураев Иван Павлович
Мать: Тураева Татьяна
Рождение ребёнка
10.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Студенников Виталий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.09.2014