Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Филимонова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Сын: Филимонов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Сын: Филимонов Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Сын: Филимонов Кузьма (Козьма) Леонтьевич
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Сын: Филимонов Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Дочь: Филимонова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Дочь: Филимонова Домна Леонтьевна
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Сын: Филимонов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Дочь: Филимонова Акулина Леонтьевна
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Дочь: Филимонова Соломония Леонтьевна
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Дочь: Филимонова Соломония Леонтьевна
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович
Сын: Филимонов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Филимонов Леонтий Иванович