Филимонов Леонтий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филимонов Леонтий Иванович

Место рождения

Шумково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Никитич

Мать: Филимонова Наталья Филимоновна

Шумково
Рождение ребёнка
03.01.1837 ст.

Дочь: Филимонова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1838 ст.

Сын: Филимонов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1840 ст.

Сын: Филимонов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1842 ст.

Сын: Филимонов Кузьма (Козьма) Леонтьевич

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1844 ст.

Сын: Филимонов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1845 ст.

Дочь: Филимонова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1847 ст.

Дочь: Филимонова Домна Леонтьевна

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1849 ст.

Сын: Филимонов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1852 ст.

Дочь: Филимонова Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1853 ст.

Дочь: Филимонова Соломония Леонтьевна

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1854 ст.

Дочь: Филимонова Соломония Леонтьевна

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1857 ст.

Сын: Филимонов Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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