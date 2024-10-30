Филимонов Леонтий Иванович
Место рожденияШумково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Никитич
Дочь: Филимонова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Сын: Филимонов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Сын: Филимонов Петр Леонтьевич
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Сын: Филимонов Петр Леонтьевич
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Дочь: Филимонова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Дочь: Филимонова Домна Леонтьевна
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Сын: Филимонов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Дочь: Филимонова Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Дочь: Филимонова Соломония Леонтьевна
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Дочь: Филимонова Соломония Леонтьевна
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Сын: Филимонов Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна