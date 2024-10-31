Задворнова Василиса (Васса) Якимовна Около 1780 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Василиса (Васса) Якимовна

Место рождения

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: Яким Сергеевич

Мать: Прасковья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1802 ст.

Дочь: Задворнова Евдокия Трифовна

Отец ребёнка: Задворнов Трифон Григорьевич

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1806 ст.

Сын: Задворнов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Задворнов Трифон Григорьевич

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1809 ст.

Сын: Задворнов Павел Трифонович

Отец ребёнка: Задворнов Трифон Григорьевич

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Задворнов Антип Трифонович

Отец ребёнка: Задворнов Трифон Григорьевич

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1815 ст.

Дочь: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Отец ребёнка: Задворнов Трифон Григорьевич

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.

Дочь: Пальцева (Задворнова) Христина Трифовна

Отец ребёнка: Задворнов Трифон Григорьевич

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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