Задворнов Трифон Григорьевич Около 1782 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Трифон Григорьевич

Место рождения

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: Задворнов Григорий Семенович

Мать: Задворнова Наталья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1802 ст.

Дочь: Задворнова Евдокия Трифовна

Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1806 ст.

Сын: Задворнов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1809 ст.

Сын: Задворнов Павел Трифонович

Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Задворнов Антип Трифонович

Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1815 ст.

Дочь: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна

Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.

Дочь: Пальцева (Задворнова) Христина Трифовна

Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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