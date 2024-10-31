Задворнов Трифон Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.
Рождение ребёнка
04.02.1802 ст.
Дочь: Задворнова Евдокия Трифовна
Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна
Рождение ребёнка
05.09.1806 ст.
Сын: Задворнов Иван Трифонович
Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна
Рождение ребёнка
10.01.1809 ст.
Сын: Задворнов Павел Трифонович
Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Задворнов Антип Трифонович
Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна
Рождение ребёнка
11.11.1815 ст.
Дочь: Филимонова (Задворнова) Степанида Трифовна
Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.
Дочь: Пальцева (Задворнова) Христина Трифовна
Мать ребёнка: Задворнова Василиса (Васса) Якимовна
Смерть
Неизвестно