Куренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна

Куренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна

Место рождения

Гордыня, Львівська область

Дата рождения

04.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1861

Отец: Ярошчак Даниэль Стефанович

Мать: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
12.11.1880

Дочь: (Куренда) Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
15.02.1882

Дочь: (Куренда) Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
28.12.1884

Сын: Куренда Стефан Демьянович

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
29.09.1887

Дочь: (Куренда) София Демьяновна

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
08.04.1890

Сын: Куренда Иван Демьянович

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
11.11.1893

Дочь: (Куренда) Феодосия Демьяновна

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: (Куренда) Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Куренда Григорий Демьянович

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
02.01.1901

Сын: Куренда Игнатий Демьянович

Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.