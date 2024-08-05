Куренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1861
Рождение ребёнка
12.11.1880
Дочь: (Куренда) Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
15.02.1882
Дочь: (Куренда) Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
28.12.1884
Сын: Куренда Стефан Демьянович
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
29.09.1887
Дочь: (Куренда) София Демьяновна
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
08.04.1890
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
11.11.1893
Дочь: (Куренда) Феодосия Демьяновна
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: (Куренда) Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
06.02.1898
Сын: Куренда Григорий Демьянович
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Рождение ребёнка
02.01.1901
Сын: Куренда Игнатий Демьянович
Отец ребёнка: Куренда Демьян Антонович
Смерть
Неизвестно