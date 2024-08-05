Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокотайло Максим

Мать: Кокотайло (Дацёва) Барбара

Рождение ребёнка
28.12.1844

Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
06.09.1846

Дочь: (Ярошчак) Анна Даниэльевна

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
24.10.1848

Сын: Ярошчак Дмитрий Даниэльевич

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Ярошчак Иван Даниэльевич

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
26.12.1853

Сын: Ярошчак Игнатий Даниэльевич

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
19.02.1857

Сын: Ярошчак Федор Даниэльевич

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
05.05.1858

Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
29.09.1859

Дочь: (Ярошчак) София Даниэльевна

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
04.03.1861

Дочь: Куренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна

Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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