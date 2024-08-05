Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокотайло Максим
Рождение ребёнка
28.12.1844
Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
06.09.1846
Дочь: (Ярошчак) Анна Даниэльевна
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
24.10.1848
Сын: Ярошчак Дмитрий Даниэльевич
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
06.10.1850
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
26.12.1853
Сын: Ярошчак Игнатий Даниэльевич
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
19.02.1857
Сын: Ярошчак Федор Даниэльевич
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
05.05.1858
Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
29.09.1859
Дочь: (Ярошчак) София Даниэльевна
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Рождение ребёнка
04.03.1861
Дочь: Куренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна
Отец ребёнка: Ярошчак Даниэль Стефанович
Смерть
Неизвестно