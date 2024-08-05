Ярошчак Даниэль Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошчак Даниэль Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярошчак Стефан

Мать: Ярошчак Мария

Рождение ребёнка
28.12.1844

Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
06.09.1846

Дочь: (Ярошчак) Анна Даниэльевна

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
24.10.1848

Сын: Ярошчак Дмитрий Даниэльевич

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Ярошчак Иван Даниэльевич

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
26.12.1853

Сын: Ярошчак Игнатий Даниэльевич

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
19.02.1857

Сын: Ярошчак Федор Даниэльевич

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
05.05.1858

Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
29.09.1859

Дочь: (Ярошчак) София Даниэльевна

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
04.03.1861

Дочь: Куренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна

Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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