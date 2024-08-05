Ярошчак Даниэль Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Ярошчак Стефан
Мать: Ярошчак Мария
Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Дочь: (Ярошчак) Анна Даниэльевна
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Сын: Ярошчак Дмитрий Даниэльевич
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Сын: Ярошчак Игнатий Даниэльевич
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Сын: Ярошчак Федор Даниэльевич
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Сын: Ярошчак Григорий Даниэльевич
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Дочь: (Ярошчак) София Даниэльевна
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна
Дочь: Куренда (Ярошчак) Евдокия Даниэльевна
Мать ребёнка: Ярошчак (Кокотайло) Екатерина Максимовна