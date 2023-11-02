Большунов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Большунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1989
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Большунова Светлана
Рождение ребёнка
31.12.1996
Сын: Большунов Александр Александрович
Мать ребёнка: Большунова Светлана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большунова Светлана