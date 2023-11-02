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Большунов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Большунов Иван Иванович

Мать: Большунова Вера Семёновна

Рождение ребёнка
08.09.1989

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Большунова Светлана

Рождение ребёнка
31.12.1996

Сын: Большунов Александр Александрович

Мать ребёнка: Большунова Светлана

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большунова Светлана

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