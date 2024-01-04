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Большунова Светлана

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

29.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
08.09.1989

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Большунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1996

Сын: Большунов Александр Александрович

Отец ребёнка: Большунов Александр Иванович

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большунов Александр Иванович

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