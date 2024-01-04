Большунова Светлана
Место рождения
Дата рождения29.09.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1989
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Большунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1996
Сын: Большунов Александр Александрович
Отец ребёнка: Большунов Александр Иванович
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно