Большунова (Нестерова) Вера Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большунова (Нестерова) Вера Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1939

Дата смерти

25.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1960

Сын: Большунов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1961

Сын: Большунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Большунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Большунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1967

Сын: Большунов Виталик Иванович

Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большунов Иван Иванович

Смерть
25.08.2012
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
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