Большунова (Нестерова) Вера Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1939
Дата смерти25.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1960
Сын: Большунов Леонид Иванович
Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1961
Сын: Большунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Большунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Большунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1967
Сын: Большунов Виталик Иванович
Отец ребёнка: Большунов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2012
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область