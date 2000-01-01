Донскова (Острикова) Зоя Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донскова (Острикова) Зоя Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1926

Отец: Остриков Максим Михайлович

Мать: Острикова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Рождение ребёнка
05.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донсков Михаил Никодимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донсков Михаил Никодимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донсков Михаил Никодимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донсков Михаил Никодимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донсков Михаил Никодимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донсков Михаил Никодимович

Смерть
Неизвестно
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