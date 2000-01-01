Донскова (Острикова) Зоя Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1926
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Рождение ребёнка
05.12.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно