Остриков Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстриков Максим Михайлович

Остриков Максим Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Остриков Михаил ??????

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1926

Дочь: Донскова Зоя Максимовна

Мать ребёнка: Острикова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
?.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Острикова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
?.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Острикова Анна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Острикова Анна Савельевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close