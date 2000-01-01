Остриков Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Остриков Михаил ??????
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1926
Дочь: Донскова Зоя Максимовна
Мать ребёнка: Острикова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
?.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Острикова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
?.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Острикова Анна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно