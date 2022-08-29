Донсков Михаил Никодимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донсков Михаил Никодимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донскова (Острикова) Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донскова (Острикова) Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донскова (Острикова) Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донскова (Острикова) Зоя Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донскова (Острикова) Зоя Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донскова (Острикова) Зоя Максимовна

Смерть
Неизвестно

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