Острикова Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Острикова Анна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1926

Дочь: Донскова Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Остриков Максим Михайлович

Рождение ребёнка
?.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Остриков Максим Михайлович

Рождение ребёнка
?.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Остриков Максим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остриков Максим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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