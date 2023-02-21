Острикова Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1926
Дочь: Донскова Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Остриков Максим Михайлович
Рождение ребёнка
?.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Остриков Максим Михайлович
Рождение ребёнка
?.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Остриков Максим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно