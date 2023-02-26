Семён Фомин
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1735
Дата смерти24.03.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1754
Сын: Исидор Семёнов
Мать ребёнка: Гликерия Ануфриева
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756
Сын: Гаврила Семёнов
Мать ребёнка: Гликерия Ануфриева
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1808
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.