Семён Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Фомин

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1735

Дата смерти

24.03.1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1754

Сын: Исидор Семёнов

Мать ребёнка: Гликерия Ануфриева

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Гаврила Семёнов

Мать ребёнка: Гликерия Ануфриева

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1808
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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