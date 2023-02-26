Гликерия Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти16.05.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Исидор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фомин
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756
Сын: Гаврила Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фомин
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1799
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.