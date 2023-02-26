Гликерия Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ануфриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

16.05.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Исидор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фомин

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Гаврила Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фомин

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1799
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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