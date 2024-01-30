Зачиняев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачиняев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Зачиняев Матвей

Мать: Зачиняева Евдокия

Смерть
2010
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