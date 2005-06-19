Зачиняева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачиняева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1895

Дата смерти

19.06.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1895

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Зачиняев Дмитрий

Отец ребёнка: Зачиняев Матвей

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зачиняев Иван

Отец ребёнка: Зачиняев Матвей

Рождение ребёнка
01.10.1930

Сын: Зачиняев Тимофей

Отец ребёнка: Зачиняев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачиняев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачиняев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Зачиняев Матвей

Смерть
19.06.2005
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