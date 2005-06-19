Зачиняева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1895
Дата смерти19.06.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1895
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зачиняев Дмитрий
Отец ребёнка: Зачиняев Матвей
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зачиняев Иван
Отец ребёнка: Зачиняев Матвей
Рождение ребёнка
01.10.1930
Сын: Зачиняев Тимофей
Отец ребёнка: Зачиняев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачиняев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачиняев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Зачиняев Матвей
Смерть
19.06.2005