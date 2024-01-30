Зачиняев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачиняев Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Зачиняев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Зачиняев Дмитрий

Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зачиняев Иван

Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия

Рождение ребёнка
01.10.1930

Сын: Зачиняев Тимофей

Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия

Смерть
1970
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