Зачиняев Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Зачиняев Яков
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зачиняев Дмитрий
Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зачиняев Иван
Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия
Рождение ребёнка
01.10.1930
Сын: Зачиняев Тимофей
Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Зачиняева Евдокия
Смерть
1970