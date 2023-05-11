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Тронин Павел Петрович

Место рождения

починок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.01.1894

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894

Отец: Тронин Пётр Кондратьевич

Мать: Тронина (Курагина) Евдокия Кирилловна

Крещение
17.01.1894
Бракосочетание
20.?.1912

Жена: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Тронин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
?.06.1913

Дочь: (Тронина) Анна Павловна

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1914

Сын: Тронин Василий Павлович

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1915

Дочь: (Тронина) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
09.09.1916

Дочь: (Тронина) Вера Павловна

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1918

Дочь: (Тронина) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Тронина) ?

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Тронин Александр Павлович

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
18.11.1929

Дочь: Макарова (Тронина) Анна Павловна

Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

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