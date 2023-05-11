Тронин Павел Петрович
Место рожденияпочинок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Дата рождения10.01.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894
Крещение
17.01.1894
Бракосочетание
20.?.1912
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: (Тронина) Анна Павловна
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
05.06.1914
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
13.09.1915
Дочь: (Тронина) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1916
Дочь: (Тронина) Вера Павловна
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1918
Дочь: (Тронина) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Тронина) ?
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тронин Александр Павлович
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
18.11.1929
Дочь: Макарова (Тронина) Анна Павловна
Мать ребёнка: Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна