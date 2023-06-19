Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна

Место рождения

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.08.1894

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1894

Отец: Булдаков Яков Хрисанфович

Мать: Булдакова Евдокия Ивановна

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.08.1894
Бракосочетание
20.?.1912

Муж: Тронин Павел Петрович

Рождение ребёнка
?.06.1913

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тронин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

ЧАССР, Дебезский р-н
Рождение ребёнка
05.06.1914

Сын: Тронин Василий Павлович

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1915

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1916

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1918

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1925

Дочь: ?

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Тронин Александр Павлович

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Рождение ребёнка
18.11.1929

Дочь: Макарова Анна Павловна

Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1952