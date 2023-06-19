Тронина (Булдакова) Васса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1894
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1894
Крещение
21.08.1894
Бракосочетание
20.?.1912
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
ЧАССР, Дебезский р-н
Рождение ребёнка
05.06.1914
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1915
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1916
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1918
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: ?
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тронин Александр Павлович
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1929
Дочь: Макарова Анна Павловна
Отец ребёнка: Тронин Павел Петрович
Смерть
1952