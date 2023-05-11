Тронин Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Алексей Павлович

Место рождения

ЧАССР, Дебезский р-н

Дата рождения

1913

Дата смерти

07.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Тронин Павел Петрович

Мать: Тронина Васса Яковлевна

ЧАССР, Дебезский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Александра

Военная служба
Неизвестно
Воткинский РВК, Удмуртская АССР, Воткинский р-н
Смерть
07.08.1943
с. Завидовка
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл., Россия
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