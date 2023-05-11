Тронин Алексей Павлович
Место рожденияЧАССР, Дебезский р-н
Дата рождения1913
Дата смерти07.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Тронин Павел Петрович
Мать: Тронина Васса Яковлевна
ЧАССР, Дебезский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Александра
Военная служба
Неизвестно
Воткинский РВК, Удмуртская АССР, Воткинский р-н
Смерть
07.08.1943
с. Завидовка
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл., Россия