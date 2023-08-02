Хурцева / Фурсова / - Страхова (Рыбалко) Александра Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурцева / Фурсова / - Страхова (Рыбалко) Александра Ульяновна

Место рождения

Россия Белгородская губ.

Дата рождения

11.02.1915

Дата смерти

13.11.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.
1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1915

Отец: Рыбалко Матвей

Мать: не указана

Россия Белгородская губ.
Рождение ребёнка
10.04.1939

Сын: Страхов Николай

Отец ребёнка: Страхов Александр

Бракосочетание
До 1941

Муж: Хурцев / Фурсов / Иван Ильич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Страхов Александр

Рождение ребёнка
16.01.1942

Сын: Хурцев / Фурсов / Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Иван Ильич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Александр

Смерть
13.11.1986
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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