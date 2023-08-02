Страхов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхов Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
10.04.1939

Сын: Страхов Николай

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / - Страхова Александра Ульяновна

Рождение ребёнка
16.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / - Страхова Александра Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хурцева / Фурсова / - Страхова Александра Ульяновна

Смерть
1984
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