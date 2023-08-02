Страхов Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1913
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1939
Сын: Страхов Николай
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / - Страхова Александра Ульяновна
Рождение ребёнка
16.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / - Страхова Александра Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984