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(Злоказов) Нина
(Злоказов) Нина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1914
Пол
Женский
Отец
Злоказов Илья
1879 г.р.
Мать
Злоказова (Баранова) Надежда
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Злоказов Илья
Мать:
Злоказова Надежда
Смерть
1914
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