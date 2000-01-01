(Злоказов) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Злоказов) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Злоказов Илья

Мать: Злоказова Надежда

Смерть
1914
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