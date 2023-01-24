Злоказова (Баранова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ватутина (Злоказов) Галина
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Злоказов) Серафима
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Злоказов Пётр
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Злоказова) Мария
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Злоказова) Мария
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Злоказов) Нина
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
15.?.1913
Дочь: Полетаева (Злоказова) Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Гридина (Злоказов) Антонина
Отец ребёнка: Злоказов Илья
Смерть
Неизвестно