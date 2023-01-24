Злоказова (Баранова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злоказова (Баранова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватутина (Злоказов) Галина

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Злоказов) Серафима

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
1902

Сын: Злоказов Николай Ильич

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
1905

Сын: Злоказов Пётр

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Злоказова) Мария

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Злоказова) Мария

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Злоказов) Нина

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
15.?.1913

Дочь: Полетаева (Злоказова) Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Гридина (Злоказов) Антонина

Отец ребёнка: Злоказов Илья

Смерть
Неизвестно

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