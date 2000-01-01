Захарченко Франц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарченко Франц

Захарченко Франц

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Захарченко Виктор Францевич

Мать ребёнка: Захарченко Неизвестно

Россия, Витебская область, Дриссенский район, деревня Сушки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарченко Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close