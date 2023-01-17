Захарченко Виктор Францевич
Место рожденияРоссия, Витебская область, Дриссенский район, деревня Сушки
Дата рождения25.02.1911
Дата смерти01.12.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911
Отец: Захарченко Франц
Мать: Захарченко Неизвестно
Россия, Витебская область, Дриссенский район, деревня Сушки
Рождение ребёнка
15.01.1935
Дочь: Жулидова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Захарченко Клавдия Евгеньевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1987
Россия, город Ленинград