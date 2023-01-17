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Захарченко Виктор Францевич

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Место рождения

Россия, Витебская область, Дриссенский район, деревня Сушки

Дата рождения

25.02.1911

Дата смерти

01.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911

Отец: Захарченко Франц

Мать: Захарченко Неизвестно

Россия, Витебская область, Дриссенский район, деревня Сушки
Рождение ребёнка
15.01.1935

Дочь: Жулидова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Захарченко Клавдия Евгеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарченко Клавдия Евгеньевна

Смерть
01.12.1987
Россия, город Ленинград
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