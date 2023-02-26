Лазарь Иванов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1771
Дата смерти07.07.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Домника Лазарева
Мать ребёнка: Мелания Михайлова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пётр Лазарев
Мать ребёнка: Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
15.07.1802
Дочь: Мария Лазарева
Мать ребёнка: Мелания Михайлова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1808
Сын: Иосиф Лазарев
Мать ребёнка: Мелания Михайлова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.07.1808
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.