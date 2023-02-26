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Лазарь Иванов

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1771

Дата смерти

07.07.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: ?

Мать: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Домника Лазарева

Мать ребёнка: Мелания Михайлова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Пётр Лазарев

Мать ребёнка: Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
15.07.1802

Дочь: Мария Лазарева

Мать ребёнка: Мелания Михайлова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1808

Сын: Иосиф Лазарев

Мать ребёнка: Мелания Михайлова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.07.1808
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
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