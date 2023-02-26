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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Лазарь Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Иосиф Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1778
Сын: Мирон Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.