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Иосиф Иванов

Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: ?

Мать: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.03.1793

Сын: Алексей Иосифов

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
20.01.1798

Жена: Агафия (Фирсова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1800

Дочь: Марфа Иосифова

Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1802

Сын: Даниил Иосифов

Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1808

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1809

Сын: Матвей Иосифов

Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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