Иосиф Иванов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1793
Сын: Алексей Иосифов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
20.01.1798
Жена: Агафия (Фирсова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1800
Дочь: Марфа Иосифова
Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1802
Сын: Даниил Иосифов
Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1808
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1809
Сын: Матвей Иосифов
Мать ребёнка: Агафия (Фирсова)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно