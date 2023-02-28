Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Алашеева Надежда Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Романова
Сын: Кораблин (однодворец) Сергей Фролович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Дочь: Родионова Марина Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Дочь: Алашеева Агафья Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Дочь: Загарева Агриппина Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Фролович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Фролович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Фролович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова