Кораблин (однодворец) Фрол Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1868

Жена: Кораблина Пелагея Романова

Рождение ребёнка
23.09.1869

Дочь: Алашеева Надежда Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Романова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.09.1871

Жена: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Кораблин (однодворец) Сергей Фролович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Кораблин (однодворец) Василий Фролович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1877

Дочь: Родионова Марина Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1880

Дочь: Алашеева Агафья Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1883

Дочь: Загарева Агриппина Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Фролович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Фролович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Фролович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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