Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова
Место рожденияСело Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1849
Дата смерти08.12.1902
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Кафидов (однодворец) Семен Прокофьевич
Мать: ?
Сын: Кораблин (однодворец) Сергей Фролович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Сын: Кораблин (однодворец) Василий Фролович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Дочь: Родионова Марина Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Дочь: Алашеева Агафья Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Дочь: Загарева Агриппина Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Фролович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Фролович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович
Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Фролович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович