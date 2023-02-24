Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

avatar

Место рождения

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

08.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кафидов (однодворец) Семен Прокофьевич

Мать: ?

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.09.1871

Муж: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Кораблин (однодворец) Сергей Фролович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Кораблин (однодворец) Василий Фролович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1877

Дочь: Родионова Марина Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1880

Дочь: Алашеева Агафья Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1883

Дочь: Загарева Агриппина Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Фролович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Фролович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Фролович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.12.1902
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close