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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Отец ребёнка: Кафидов (однодворец) Семен Прокофьевич

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кафидов Степан Семенович

Отец ребёнка: Кафидов (однодворец) Семен Прокофьевич

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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